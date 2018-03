De Blauwe Kater opnieuw open 17 maart 2018

Jazz&Blues Kaffee De Blauwe Kater heeft vrijdag opnieuw de deuren geopend. Uiteraard niet op de vertrouwde locatie in de Naamsestraat waar het bekende café 23 jaar lang onderdak vond want dat pand is verkocht. De 'nieuwe' Blauwe Kater heropende de deuren op de kruising van de Mechelsestraat met de Vismarkt in het pand waar Villa Ernesto was gevestigd. De feestelijke opening van vrijdagavond ging gepaard met het muzikale talent van huisband Voodoo Twinz and The Two Patricks. De Blauwe Kater is dus aan een tweede leven begonnen en ook in dat nieuwe leven zal muziek een bepalende rol spelen. De nieuwe zaak is overigens heel wat groter dan het vroegere café in de Naamsestraat. De traditie van de optredens blijft uiteraard behouden op de nieuwe locatie. (BMK)