De Andere Kerstmarkt, voor mensen die het met wat minder moeten doen Bart Mertens

20 november 2018

17u25 0 Leuven De Leuvense Kerstmarkt is een grote naam in onze regio en ver daarbuiten. Toch is er ook nog een andere kerstmarkt die jaar na jaar heel wat mensen weet te boeien en die vindt plaats in school Sancta Maria.

Welzijnszorg, Wereldsolidariteit en Beweging.net Leuven willen de aandacht vestigen op mensen die het minder goed hebben in het leven en organiseren voor de 24ste keer De Andere Kerstmarkt. “We willen er opnieuw een succes van maken”, aldus de organisatoren.



“Niemand droomt ervan om werkloos of arm te worden maar feit blijft dat één op vijf mensen in de spreekwoordelijke buitenbaan loopt. We staan hier niet altijd bij stil en nochtans is de kerstperiode een uitgelezen moment om dat net wel te doen. Ons initiatief wil een alternatief bieden voor de commercialisering van Kerstmis. Bezoekers vinden er geschenken van allerlei organisaties en vzw’s. De opbrengst van de actie ‘Soep op de Stoep’ gaat naar projecten van Welzijnszorg en Wereldsolidariteit”, besluit Roland Verbeek, voorzitter van Beweging.net Leuven.



De Andere Kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 15 december van 12 tot 20 uur en op zondag 16 december van 12 tot 19 uur in de school Sancta Maria in de Tiensestraat in Leuven.