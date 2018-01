De 3 Tonghen heeft nieuwe eigenaars KOK KOEN (40) NEEMT RESTAURANT OP 11 JANUARI OVER MET SARAH (37) STEFAN VAN DE WEYER

02u27 0 Foto Vertommen Koen Jaspers werkt al acht jaar als kok in De Dry Tonghen en ook gastvrouw Sarah Vervoort heeft al een rijk horecaverleden. Leuven Mediterraans restaurant "De 3 Tonghen" aan de Leuvense Vismarkt gaat na drie weken opnieuw open op donderdag 11 januari. Na vijfentwintig jaar dragen chef en eigenaar Denis en zijn vrouw Inge de zaak over aan nieuwbakken gastvrouw Sarah Vervoort (37) uit Leuven en kok Koen Jaspers (40) uit Kessel-Lo.

Op 9 november 1992 werd deze zaak boven de doopvont gehouden en kreeg ze de naam "De 3 Tonghen", omdat er in het historisch pand ooit in drie talen werd onderwezen. Het was vanaf 1518 bekend als het Collegium Trilingue waarin er in het Latijn, Grieks en Hebreeuws onderwezen werd. Onder andere Vesalius en Erasmus waren er actief. De vorige eigenaars geven na de verwerking van vele duizenden kilo's vis de zaak met vertrouwen door en willen zelf meer van het leven genieten.





Iets nieuws

Kok Koen was al een kleine tien jaar stille vennoot in de zaak en stond er zelfs al acht jaar achter het fornuis en dat is binnenkort opnieuw het geval. "Als je de kans krijgt om een eigen zaak te openen dan zeg je geen neen. De vorige eigenaars hebben trouwe klanten en wij als uitbaters hebben een brede kennissenkring. Ik ben er zeker van dat we op die mooie basis kunnen verderbouwen. Ik koos voor deze zaak omdat ik een groter aanbod wil geven dan tapas alleen, ik mik niet enkel op de Spaanse keuken, maar op het hele zuiden. Na vijfentwintig jaar wilden we iets nieuws introduceren. We werken nu met een vaste tapaskaart en suggestietapas, en die zullen telkens na enkele dagen veranderen om zo onze klanten steeds te verrassen. De suggesties zullen de klanten op een groot bord in de zaak kunnen lezen en zullen seizoensgebonden zijn", geeft Sarah aan.





"Tot de opening op 11 januari was de zaak drie weken gesloten. Het was sowieso al een mooie zaal, dat hebben we niet al te drastisch veranderd. We zullen wel nieuwe openingsuren hanteren. Vanaf dinsdag tot vrijdag zijn we elke middag open, zaterdagmiddag zijn we gesloten, net als zondag en maandag. Vanaf donderdag 11 januari heten we iedereen van harte welkom. Reserveren kan nog altijd op het nummer 016/29.41.43 of via info@de3tonghen.be. Tussen 11 en 20 januari krijgt elke klant die komt eten trouwens een gratis glas cava," geeft de gastvrouw nog mee.





Beneden kunnen 40 gasten terecht, op het terras 45. Een apart zaaltje biedt plaats aan groepen tot 45 personen, zij kunnen de keuze maken uit speciale menu's.





De nieuwe kaart, precieze openingsuren en andere info via zijn beschikbaar via www.de3tonghen.be.