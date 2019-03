De 11 werken van Ben Weyts (N-VA): “Enkel nog fietsers onder beruchte Duitse brug E314” Bart Mertens

14 maart 2019

17u20 0 Leuven Minister Ben Weyts (N-VA) investeert 60 miljoen euro in elf grote werven op en langs de E314 in de regio Leuven. “We werken aan de weg, naast de weg, boven de weg én onder de weg”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit. Opmerkelijk gegeven: de ‘traditie’ van vrachtwagens die zich vastrijden onder de Duitse brug zou vanaf 2022 voltooid verleden tijd moeten zijn…

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts toont zich als een volleerde ‘Ben de bouwer’. Nadat er al 20 miljoen euro werd geïnvesteerd in werkzaamheden op de E314 in Wilsele in de richting van Brussel staan er de komende jaren nog meer investeringen op het programma. Tussen nu en 2021 vloeit er 30 miljoen euro naar de renovatie en de verbreding van het viaduct in Wilsele in de richting van Lummen. Een deel van het geld wordt ook geïnvesteerd in een fiets- en autotunnel onder de E314. Minister Weyts kondigt verder aan dat de afrit Herent in de richting van Lummen wordt verlengd met 250 meter.

Afrit Herent wordt verlengd met 250 meter om de dagelijkse files te counteren Minister Ben Weyts (N-VA)

“Afrit Herent is één van de meest filegevoelige afritten”, aldus minister Ben Weyts. “Met de verlengde afrit kunnen we een antwoord bieden op de dagelijkse weerkerende lokale files. Ook de verbreding van het viaduct zal leiden tot een vlottere doorstroming van het verkeer. Het is geen eenvoudige, maar wel een noodzakelijke ingreep. Momenteel verliezen de weggebruikers te veel tijd op dit traject.”

Duitse brug

Opvallend is ook dat de beruchte Duitse brug wordt aangepakt. Dat is al vele jaren een groot probleem, want om de haverklap rijden vrachtwagens zich er vast. “We gaan het tracé van de Aarschotsesteenweg onder het viaduct verschuiven”, legt minister Weyts uit. “Daardoor zal het auto- en vrachtverkeer niet langer onder de Duitse brug rijden en zullen vrachtwagens zich niet langer vastrijden. De fietsers nemen in de nieuwe situatie de zone over die nu wordt gebruikt door het gemotoriseerde verkeer. Het zal bijgevolg heel wat veiliger worden voor de tweewielers.”

Hogere geluidsschermen

Bovenstaande werkzaamheden zouden allemaal klaar moeten zijn tegen eind 2021. Daarna volgt er nog een derde fase die ook 30 miljoen euro zal kosten. Dat brengt het totaalplaatje op een investering van 80 miljoen euro. “Dat is een hoop geld, maar er verandert dan ook heel veel”, zegt minister Weyts. “In de derde fase vanaf 2021 gaan we het toekomstige wetenschapspark in Leuven Noord toegankelijk maken voor het verkeer. Verder investeren we in nieuwe en hogere geluidsschermen (tot 4 meter, red.) op de E314 tussen Herent en Holsbeek. Tot slot maken we werk van de aanleg van een spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot in de richting van Lummen.”

Wie meer informatie wil over de geplande werkzaamheden kan terecht op de website www.leuvennoord.be