David Dessers (Groen): “We gaan ANPR-camera’s beter signaliseren!” Bart Mertens

25 februari 2019

11u00 0 Leuven Schepen David Dessers (Groen) bevestigt dat er 34 ANPR-camera’s komen in Leuven om het autoluwe stadsdeel af te bakenen. Meteen geeft schepen Dessers ook aan dat er signalisatietotems komen om bestuurders duidelijk te maken wie er in de autoluwe zone mag rijden op welk moment van de dag. “Het is ons echt niet enkel en alleen om de inkomsten van de boetes te doen”, zegt David Dessers.

Leuven en camera’s in het verkeer…het is een lange geschiedenis met vele hoofdstukken en daar komt binnenkort nog een stevig hoofdstuk bij. Het nieuwe stadsbestuur wil immers 34 ANPR-camera’s plaatsen in de hele binnenstad. Dat was eind vorig jaar al uitgelekt via oppositiepartij N-VA die er toen op wees dat de stad Leuven meer inspanningen zou moeten doen om zogenaamde slimme camera’s beter te signaliseren in het verkeer. “De camera’s mogen geen ‘cashkoe’ worden voor de stadskas”, liet fractieleider Zeger Debyser optekenen.

ANPR-camera’s mogen geen cashkoe worden voor de stadskas Zeger Debyser (N-VA)

Ondertussen is het merendeel van die 34 extra ANPR-camera’s geïnstalleerd maar ze werken nog niet. Dat is een bewuste keuze van het schepencollege. “De camera’s staan inderdaad nog niet aan en dat heeft een goede reden. We willen de bestuurders meer duidelijkheid bieden zodat ze in één oogopslag kunnen zien wat je mag en wat je niet mag. De 34 nieuwe ANPR-camera’s moeten vooral het verkeer in het autoluwe stadsgedeelte controleren. Zo komen er slimme camera’s in onder meer de Diestsestraat, de Bondgenotenlaan, de Parijsstraat en de Naamsestraat. Om meer duidelijkheid te bieden aan de bestuurders –ook aan fietsers trouwens- gaan we aan elke camera een zogenaamde ‘signalisatietotem’ plaatsen.”

Dankzij signalisatietotems weet je meteen wat mag en wat niet mag. Dat geldt ook voor fietsers Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

De timing voor de hele operatie is nog niet in detail vastgelegd maar wellicht zullen tegen midden dit jaar alle totems worden geplaatst. “En eerder zetten we de camera’s niet aan”, bevestigt schepen Dessers nogmaals. Oppositiepartij N-VA zal vanavond op de gemeenteraad ongetwijfeld enkele vragen stellen over het dossier. “We zullen deze kwestie op de voet volgen”, zegt Lorin Parys. “Zo vragen we ons af of er ook signalisatietotems komen aan de ANPR-camera’s die nu al in werking zijn op Leuvens grondgebied. Dat zijn de camera’s aan de Spaanse Kroon en op het Martelarenplein. Die leveren de stadskas tot op heden een aardige duit op. Het zou niet slecht zijn om ook daar signalisatietotems bij te plaatsen want niet alle bestuurders zijn afkomstig uit Leuven en weten dus perfect waar die camera’s voor dienen.”