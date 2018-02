David Aerts van Tafelrond is beste sommelier 02 februari 2018

David Aerts van gastronomisch restaurant Tafelrond in Leuven heeft zich laten opmerken als beste sommelier van de provincie Vlaams-Brabant.





De titel van Sommelier of the Year in onze provincie geeft Aerts uitzicht op een plaats in de nationale finale die later dit jaar wordt georganiseerd. David Aerts is al meer dan anderhalf jaar de wijnspecialist van restaurant Tafelrond op de Grote Markt. Hij kwam het culinaire team versterken om de hoge ambities waar te maken nadat hij eerder aan de slag was voor Jeroen Meus in Luzine.





Ook na het vertrek van topchef Wouter Van der Vieren -amper zeven maanden na de officiële opening- bleef Aerts aan boord van Tafelrond. Tot op heden kon Tafelrond nog geen Michelinster binnenhalen maar het restaurant staat wel bekend als een topzaak in Leuven. Of Aerts uiteindelijk als eerste uit de strijd komt, weten we op 12 maart want dan wordt de finale van Sommelier of the Year 2018 georganiseerd tijdens ifestylebeurs Sfeer. Meer info op www.sommelieroftheyear.be





(BMK)