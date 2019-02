Dansleraar die betrapt werd met kinderporno blijft maand langer in de cel Kim Aerts

12 februari 2019

18u36 0 Leuven Een Leuvense dansleraar zit in de cel voor minstens het bezit van kinderporno. J.G. (35) werd afgelopen week in de boeien geslagen. De raadkamer verlengde zijn aanhouding met een maand.

Veel dansscholen waar J.G. lesgeeft, kregen afgelopen week nul op het rekest toen ze hun afwezige leraar probeerden te contacteren. De man werd vorige week opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. G. stond mee aan de wieg van een van de bekendere dansscholen in Leuven. Maar aan die samenwerking kwam vorig jaar een einde. Sinds september gaf hij les in vijf verschillende scholen. In een van die scholen werd hij drie weken geleden aan de deur gezet. “Om professionele redenen. Hij kwam heel onregelmatig naar de lessen en dan stonden de leerlingen daar voor niets. Zijn laatste kans heeft hij verkeken”, luidt het bij het management. In andere scholen komt het nieuws hard aan. “Hij had een heel goede reputatie en hij was een enthousiaste leraar. De afgelopen twee zaterdagen was hij afwezig wegens privé-redenen”, klinkt het bij een West-Vlaamse school. De dertiger gaf onder andere jazz en moderne dans aan zowel kinderen als volwassenen. “Ik heb geen mandaat van mijn cliënt om meer uitleg te verschaffen”, aldus zijn advocate. Over een maand verschijnt G. opnieuw voor de raadkamer. Zolang blijft hij in de cel.