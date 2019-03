Dansleraar beticht van bezit van kinderporno vrij onder strikte voorwaarden Stefan Van de Weyer

27 maart 2019

13u04 0 Leuven Een Leuvense dansleraar (35) is door de Raadkamer in Leuven vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Hij werd iets meer dan een maand geleden opgepakt en zat in de cel op verdenking van het bezit van kinderporno, toen verlengde de raadkamer nog zijn aanhouding met een maand.

“De raadkamer heeft beslist tot zijn vrijlating onder strikte voorwaarden. Als voorwaarden werden onder andere een contactverbod met minderjarigen, het verbod tot geven van danslessen aan minderjarigen en het volgen van psycho-medische behandeling opgelegd”, klonk het bij Sarah Callewaert, woordvoerster van het parket van Leuven

G. stond mee aan de wieg van een van de bekendere dansscholen in Leuven, daarmee stopte hij eind vorig jaar. Sinds september gaf hij les in vijf verschillende scholen. In een van die scholen werd hij drie weken geleden om professionele redenen aan de deur gezet. “Hij kwam heel onregelmatig naar de lessen en dan stonden de leerlingen daar voor niets. Hij verkeek hiermee zij laatste kans”, klonk het toen bij het management van die school.

De dertiger gaf onder andere jazz en moderne dans aan zowel kinderen als volwassenen.