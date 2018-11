Dansende zakkenrollers stelen gsm’s KAR

11 november 2018

13u05 0 Leuven Een 26-jarige vrouw uit Sint-Truiden is vrijdagnacht het slachtoffer geworden van zakkenrollers.

De vrouw was op uitstap in een café op de Oude Markt. Ze had haar handtas op zich met daarin de gsm van haarzelf en van haar vriendin. Op een druk moment kwamen twee onbekende mannen dicht tegen haar aan staan en begonnen met haar te dansen. Dat duurde enkele minuten en daarna gingen ze er vandoor. Even later stelde de vrouw vast dat de twee gsm’s uit haar handtas waren verdwenen.