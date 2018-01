Danny Justens: "Langere leveringsuren a.u.b.!" 02u40 0 Vertommen Danny Justens. Leuven Danny Justens, voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven, heeft tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarsspeech gepleit voor een uitbreiding van leveringsuren in Leuven.

Sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan is dat beperkt tot 11 uur 's ochtends. "Ho.Re.Ca Leuven is dikwijls op een muur van onbegrip gebotst inzake het circulatieplan", aldus de voorzitter. "We kregen heel wat klachten over moeilijke of zelfs onmogelijke leveringen of zelfs leveringen, vooral in de winkel-wandelstraten. Daarom pleiten we voor een uitbreiding op die locaties, bijvoorbeeld tot 11.30 uur . Ik dring ook aan op een betere bewegwijzering naar de verschillende parkings in de stad. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Na lang aandringen konden we in een samenwerking met Liefst Leuven een aantal aanpassingen bekomen in het circulatieplan. Dat geeft hoop voor de toekomst." (BMK)