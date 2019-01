Danny Justens: “Ik begin aan mijn laatste jaar” Voorzitter Ho.Re.Ca Leuven pleit voor goede samenwerking met horecacoach Bart Mertens

15 januari 2019

21u00 0 Leuven Danny Justens van Ho.Re.Ca Leuven pleitte zopas op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor een doorgedreven samenwerking tussen de stad en de horecasector. Hij ziet daarin een belangrijke taak weggelegd voor horecacoach Evert Thys. “Horeca is een belangrijk en misschien onderschat onderdeel van het sociaal programma van het nieuwe bestuur in deze stad”, aldus Danny Justens die aan zijn laatste jaar als voorzitter begint bij Ho.Re.Ca Leuven.

De economische vooruitzichten voor 2019 zijn lang niet slecht volgens een aantal doorslaggevende factoren. Zo is er bijvoorbeeld de historisch lage graad van werkloosheidsgraad. Ook de voorziene groei in dit nieuwe jaar lijkt veelbelovend, tot groot plezier van Ho.Re.Ca Leuven. Voorzitter Danny Justens was dan ook behoorlijk positief in zijn jaarlijkse speech op de nieuwsjaarsreceptie van Ho.Re.Ca Leuven. “Ik zie elementen waarbij een innovatieve en creatieve horeca garen kan spinnen”, klonk het zopas in Georges op het Hogeschoolplein in Leuven. Even ter info: Georges is sinds begin 2019 de nieuwe naam voor het 65 jaar oude horecamonument Salons Georges dat nog steeds onder leiding staat van Lucia Swinnen en Romain Sterckx.

Louis Tobback

Ondanks de positieve sfeer in de speech ziet Danny Justens ook nieuwe uitdagingen en dat is niet onlogisch aangezien er een nieuwe bestuursploeg aan de slag is gegaan in Leuven. Opvallend gegeven: Justens maakte slechts een vermelding van het omstreden circulatieplan en omschreef het voorbij jaar als een “status quo”. “Het jaar van de stilstand. Vanaf juni is er hieromtrent niet veel gebeurd in de aanloop naar de verkiezingen. En wat de verkiezingen betreft: na 24 jaar Louis Tobback hebben we een nieuwe burgemeester en een meerderheid met een andere samenstelling. Groen heeft de rangen vervoegd. Het zal voor ons even wennen worden maar dat is wellicht wederzijds. Een eerste ontmoeting met de burgemeester en de schepenen van Middenstand , Toerisme en Mobiliteit is al aangevraagd en binnenkort zitten we samen aan de tafel.”

Horeca is het bindmiddel bij uitstek in een stad van verbinding Danny Justens, voorzitter Ho.Re.Ca Leuven

Blijft de vraag: wat verwacht Ho.Re.Ca Leuven van kersvers burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)? “Ik denk dat Mo Ridouani een even bevlogen Leuvense burgemeester zal worden als zijn voorganger”, aldus Danny Justens. “Op de receptie van de zogenaamde gestelde lichamen trok hij alle registers open. Ronduit begeesterend. Wel een beetje jammer dat horeca en handel een klein aandeel hadden in die speech. Maar goed, Mohamed Ridouani heeft nog tijd om dat goed te maken. Wat ik wel wil zeggen is het volgende: burgemeester Ridouani heeft het vaak over verbinden en horeca is het bindmiddel bij uitstek. Daarom doe ik een oproep aan het nieuwe bestuur om de horeca te koesteren en te ondersteunen waar het kan. We kunnen die steun goed gebruiken. Ik zie daarin een belangrijke taak voor horecacoach Evert Thys. Hij heeft alle goede initiatieven nemen en moet dat de komende jaren zeker blijven doen. We gaan het samen moeten doen en voor mij zou een nog betere samenwerking met de stad Leuven een mooi cadeau zijn als voorzitter. Ik begin immers aan mijn laatste jaar als voorzitter van Ho.Re.Ca Leuven. Na 26 jaar is het mooi geweest!”