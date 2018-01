Danny Junior sluit Night & Day ZES MAANDEN NA OVERNAME MOET MOEILIJKE KNOOP DOORGEHAKT WORDEN BART MERTENS

02u47 0 Foto Vertommen Een archiefbeeld van Danny Junior aan het café Night & Day. Leuven Danny Esseldeurs, beter bekend als Danny Junior, heeft de deuren van Night & Day gesloten. Die sluiting komt er amper zes maanden nadat hij het café aan het station in Heverlee overgenomen had van Dirk Holemans. "Ik ben er niet in geslaagd om het volkscafé opnieuw op volle toeren te laten draaien", klinkt het.

Einde verhaal voor volkscafé Night & Day: de deuren gingen begin deze maand dicht. Voor uitbater Danny 'Junior' Esseldeurs was het een moeilijke beslissing, maar wel een noodzakelijke. "Ik nam het café midden vorig jaar over, maar een half jaar later kan ik niet anders dan besluiten dat ik er niet in geslaagd ben om voldoende leven in de brouwerij te brengen", vertelt hij. "Er kwam te weinig volk over de vloer om de zaak rendabel te maken. Eind vorig jaar stond ik voor de keuze: doorgaan of stoppen. Ik heb toen besloten om nog één keer een leuk feestje te geven, van oud naar nieuw. Daarna bleven de deuren van Night & Day gesloten. Het is bijzonder jammer, maar je moet de realiteit onder ogen durven zien. Je kan niet blijven verlies maken. Het is me onvoldoende gelukt om van Night & Day weer een populair volkscafé te maken. Dat is geen schande, maar het blijft wel bijzonder jammer."





Wat de toekomst nu brengt voor het café, is niet bekend. Feit is wel dat de Leuvense horeca een bekende naam verliest. "Ik heb Night & Day altijd een geweldig café gevonden", zegt Danny. "Toen ik vorig jaar vernam dat uitbater Dirk Holemans gezondheidsproblemen had, besloot ik om de zaak over te nemen. Ik wou het café nieuw leven inblazen met ambiancemuziek: echte meezingers van artiesten zoals Will Tura en Engelbert Humperdinck. Het moest ook een café worden waar de pinten nog betaalbaar waren. Maar ook die aanpak heeft onvoldoende gewerkt. Ik blijf het betreuren, maar ik moet ook toegeven dat ik te veel hooi op mijn vork genomen heb. Naast Night & Day heb ik ook nog café 't Deurp in Werchter, dat wel op volle toeren draait. Vaak werd ik geconfronteerd met het feit dat ik van de ene zaak naar de andere aan het rijden was, en daardoor kon ik onvoldoende aanwezig zijn in beide zaken. Nu ga ik me enkel nog op 't Deurp concentreren - wat horeca betreft. Daarnaast verhuur ik ook nog tenten en organiseer ik events. Werk genoeg, dus."





Muzikale plannen

Toch vond Danny Junior nog een gaatje in zijn agenda om zijn muzikale ambities waar te maken. Meer zelfs: in de lente brengt hij een cd uit. "Het is de bedoeling om daar ook een videoclip aan te koppelen", klinkt het. "En voor die clip werk ik samen met de Pita Boys. Ik ben uiterst benieuwd hoe het nummer onthaald zal worden. Uiteraard heb ik in het verleden al één en ander gedaan in de muziek, maar deze keer is het niet de bedoeling om te gaan optreden. Ik wil afwachten hoe het publiek zal reageren op de single, en daarna eventueel nog andere nummers uitbrengen. We zien wel wat er op me afkomt. Maar de tijd dat ik van het ene optreden naar het andere ging, ligt achter me. Nogmaals: ik zie de sluiting van Night & Day niet als een mislukking, maar het heeft me wel laten beseffen dat je niet met honderd dingen tegelijk bezig kan zijn."