Dan toch tijdelijke brug 13 februari 2018

02u48 0 Leuven Oppositiepartij Groen is tevreden dat er wellicht toch een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers komt ter vervanging van de Parkwegbrug. Die brug werd in het najaar van 2016 afgebroken omdat er instortingsgevaar dreigde.

De vele fietsers en voetgangers die de brug vaak gebruikten, vroegen meteen een tijdelijke brug en ook de stad Leuven drong er bij Infrabel op aan om een oplossing te zoeken. Er werd zelfs een actiegroep opgericht onder de naam BrugTrug. De tijdelijke brug kwam er echter niet. Ondertussen lijkt er toch een oplossing op komst want schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets laat weten dat zowel Infrabel als Onroerend Erfgoed groen licht hebben gegeven voor een tijdelijke brug in afwachting van een definitieve oplossing.





"Heel goed nieuws voor de vele fietsers die aangewezen zijn op deze brug om veilig op school of op het werk te geraken", aldus kandidaat-burgemeester David Dessers van Groen. (BMK)