Damiaanscouts zingen voor het goede doel Bart Mertens

07 januari 2019

12u10 0 Leuven Net zoals vele kinderen trokken ook de Damiaanscouts uit Wilsele-Putkapel met Driekoningen de straat op. Het sterzingen is al jaren een traditie in de scoutsgroep. Dit jaar gaat de opbrengst naar project The Ocean Cleanup.

Na een gezinsviering in de Sint-Agathakerk gingen meer dan honderd koninklijk verkleedde scouts en gidsen op pad. “Het koude weer kon hen niet deren en na afloop verzamelden de kinderen in hun scoutslokalen waar ze warme chocomelk en een pannenkoek kregen. De ingezamelde centjes werden er geteld en het gekregen snoepgoed werd verdeeld. Het precieze bedrag zal pas bij de officiële overhandiging aan het goede doel bekend gemaakt worden”, aldus Ruben Geleyns.

Minder is meer

Ieder jaar kiest de leidingsploeg een goed doel waaraan ze de opbrengst van het sterzingen doneert. “Dit jaar koos men voor The Ocean Cleanup, het grootschalig milieuproject waarmee men plastic afval uit de zee wil halen. Het jaarthema van de nationale scoutsorganisatie ‘minder is meer’ geeft duurzaamheid en ecologie dit jaar ook duidelijk een plaats in de beweging”, besluit Ruben Geleyns.