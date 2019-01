Dame rijdt tegen huis na gefaald inhaalmanoeuvre ADPW

25 januari 2019

Twee auto’s raakten vrijdagochtend omstreeks 7 uur betrokken in een ongeval in de Platte Lostraat in Kessel-Lo nadat een 28-jarige bestuurster uit Lubbeek de auto voor haar wilde inhalen. Omdat er een wagen geparkeerd stond aan de andere kant van de straat, moest de inhalende chauffeur echter terug invoegen. Daarbij kwam het tot een aanrijding met de wagen voor haar. Dat zorgde voor heel wat brokstukken, maar gelukkig geen zwaargewonden. Door de klap kwam één auto tegen de gevel van een woning terecht. De schade aan het huis bleef beperkt. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd net zoals een brievenbus, het glas van de voordeur van een woning en een elektriciteitskastje. De twee auto’s die in de aanrijding betrokken waren moesten allebei worden getakeld. De bestuurder van de auto die werd ingehaald, een 39-jarige man uit Tielt-Winge, werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis na hartklachten. De moeder van de bestuurster die wilde inhalen en als passagier meereed, werd met nekklachten overgebracht naar het hospitaal. Beide chauffeurs legden een negatieve adem- en drugtest af