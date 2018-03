Dame aangereden door bus 03 maart 2018

Een 51-jarige vrouw uit Leuven werd vrijdag even na de middag met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg, nadat ze op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo werd aangereden door een bus van De Lijn.





De vrouw liep net voor de bus er aan kwam over op een oversteekplaats voor voetgangers waar verkeerslichten staan. Volgens getuigen stond het verkeerslicht op rood voor voetgangers, maar wilde de vrouw een andere bus halen die aan de overkant van de steenweg kwam aangereden. De verbaasde buschauffeur ging op de rem staan maar kon niet vermijden dat hij de vrouw nog raakte.





Gelukkig reed de buschauffeur met lage snelheid toen de aanrijding plaatsvond. Het slachtoffer had last van hoofdpijn en een pijnlijke rug. (ADPW)