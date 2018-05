Daems vraagt dringend fietssuggestiestroken Brusselsestraat 28 mei 2018

02u28 0 Leuven Oppositieraadslid Rik Daems (Open Vld) zal de gemeenteraad vanavond vragen alsnog dringend werk te maken van de beloofde fietssuggestiestroken in de Brusselsestraat.

"Naar ik heb vernomen is de aanleg van de stroken tussen de Tessenstraat en De Blauwe Hoek met een jaar uitgesteld, terwijl er in dat deel van de Brusselsestraat door conflicten tussen fietsers en auto's toch elke dag bijna-ongevallen gebeuren", stelt Daems. "Er wordt ontzettend veel gefietst in de Brusselsestraat, en de buurt begrijpt dan ook totaal niet waarom hier geen prioriteit aan wordt gegeven." Daems zal de gemeenteraad vanavond eveneens vragen opnieuw een knip met de Wagenweg, Pelgrimsstraat en Kruisstraat in te voeren. "Komen die er niet, wil ik ten minste onderborden die aanduiden dat er in de Brusselsestraat fietsers in beide richtingen rijden, en haaientanden zodat gemotoriseerd verkeer vanuit de zijstraten effectief stopt vóór men in conflict komt met zwakke weggebruikers." (SPK)