Daems (Open Vld) wil vrede met Vlaamse overheid 18 augustus 2018

02u53 0 Leuven Open VLD wil in de volgende legislatuur werk moet maken van een ruime en doordachte mobiliteitsvisie voor Leuven. "En dat in een goede verstandhouding met de Vlaamse overheid", zegt Rik Daems van Open Vld Leuven.

"De Leuvense ring en haar kruispunten moeten anders georganiseerd worden. Dat het circulatieplan bijkomend verkeer op de ring heeft veroorzaakt, is ondertussen wel duidelijk. Met vele boze burgers als gevolg...De sleutel ligt bij de ring rond Leuven. Om tot een goede mobiliteit te komen moet er een grondig onderzoek gebeuren in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over hoe we de ring willen herinrichten. Eenrichtingsverkeer tussen bijvoorbeeld de Tervuursepoort en het Station kan een deel van de oplossing bieden volgens mij. Vrijgekomen ruimte en rijstroken kunnen aangelegd worden als fiets- en wandelboulevards.





Maar de reactie van burgemeester Tobback is typisch want hij kan het niet laten om de Vlaamse Overheid met de vinger te wijzen. Toegegeven, in dit geval niet eens onterecht, maar je kan niet jarenlang de Vlaamse Overheid uitkafferen voor alles en nog wat en dan denken dat men onze stad gunstig gezind zal zijn. We zouden beter de relatie herstellen en in een goede verstandhouding samen oplossingen zoeken." (BMK)