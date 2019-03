Daar zijn de autodieven weer: al 35 inbraken in wagens in de jongste twee maanden rond Leuven: Jonge daders viseren vooral BMW, Mercedes, Volkswagen en Skoda ADPW

29 maart 2019

17u44 0 Leuven De afgelopen maanden wordt het gerechtelijk arrondissement Leuven geteisterd door een plaag van gps- en airbagdiefstallen uit auto’s. Sinds januari 2018 werden 221 feiten geregistreerd. In januari 2019 vielen de diefstallen stil, maar sinds het einde van die maand is het fenomeen opnieuw opgeflakkerd. Sinds eind januari 2019 tot nu werden al opnieuw 35 diefstallen vastgesteld.

Het is opvallend dat het overgrote deel van de gps- en airbagdiefstallen wordt gepleegd in de politiezones Voer En Dijle (Tervuren, Oud-Heverlee, Bertem en Huldenberg), Herent-Kortenberg en Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen. Deze zones grenzen aan het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, dat ook geconfronteerd wordt met dit fenomeen.

“De diefstallen gebeuren steeds ’s avonds of ’s nachts en op weekdagen. Er zijn amper feiten geregistreerd in het weekend. De daders slaan een ruitje van een auto in of gebruiken een ‘keyless’ systeem waarbij geen braak wordt gepleegd. Ze gaan aan de haal met ingebouwde navigatiesystemen en airbags maar soms ook met het stuur van de auto. De merken die het meest getroffen worden zijn BMW, Mercedes, Volkswagen en Skoda. Vooral BMW’s worden geviseerd”, zo klinkt het bij het Leuvense parket.

Vooral wagens op opritten en bij bushaltes of stations

Uit onderzoek komt naar voor dat het zou gaan om jonge daders die zich meestal zouden verplaatsen met het openbaar vervoer of met huurwagens. “Ze nemen de laatste trein of bus, slaan hun slag en keren met de eerste bus of trein terug. De buit wordt verstopt en later opgehaald door mededaders. De wagens die geparkeerd staan op opritten of langs de openbare weg in de nabijheid van bushaltes of stations zijn daarom extra kwetsbaar voor deze diefstallen. De lokale en federale politie brengen de feiten in kaart en zetten onder andere wegencamera’s en extra patrouilles in om de daders van deze diefstallen op te sporen”, aldus nog het parket.

Zij vragen om elke verdachte gedraging rond geparkeerde auto’s tijdens de nacht te melden aan de lokale politie en aandacht te hebben voor traag rijdende auto’s met buitenlandse nummerplaten die op verkenning kunnen zijn of verstopte buit komen ophalen. De daders zouden meestal met twee op pad zijn en zouden erg jong zijn (18-25 jaar). Overdag kan iedereen verdachte gedragingen melden bij de lokale politiedienst, ’s nachts via het nummer voor dringende politiehulp 101.