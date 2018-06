Daar is campagnecaravan Molly weer 11 juni 2018

De nationale campagnebus van N-VA heeft afgelopen zaterdag halt gehouden in Leuven en bracht een verrassend aanhangsel mee: de nieuwe Molly. Die campagnecaravan werd op 24 mei in brand gestoken door onbekenden op de Tiensesteenweg.





De Leuvense N-VA-lijsttrekker Lorin Parys kreeg voorbije zaterdag bezoek van zijn partijgenoten Theo Francken en Ben Weyts. Het bezoek van de nationale campagnebus van N-VA kreeg nog een leuk staartje voor de kandidaat-burgemeester, want in het zog van de staatssecretaris en de minister rolde ook de nieuwe Molly op het Martelarenplein in Leuven. Die campagnecaravan werd op 24 mei bij nacht en ontij in brand gestoken door onbekenden op de Tiensesteenweg.





Positieve verandering

"De nieuwe Molly is ons antwoord op ontoelaatbaar geweld", aldus Lorin Parys. "De brandstichting werd terecht veroordeeld door alle Leuvense partijen. Aanvankelijk zou er geen nieuwe Molly komen, maar dankzij de steun van onze nationale afdeling en de inspanningen van onze lokale leden zijn we erin geslaagd om een nieuwe Molly naar Leuven te laten komen. We gaan net zoals voorheen door met onze tournee om onze boodschap van positieve verandering aan de mensen te brengen." (BMK)