Daan en Sennek zingen voor Jan Hautekiet 05 juni 2018

02u37 0

Radio 1-programma Hautekiet zet deze week de laatste rechte lijn in want Leuvenaar Jan Hautekiet trapt het af. Dat doet hij figuurlijk door eind dit jaar met pensioen te gaan maar ook letterlijk door fietsend van stad naar stad te gaan.





Gisteren kwam Hautekiet aan op de Grote Markt in Leuven waar niemand minder dan regiogenoten Daan en Sennek de bekendste radiostem van Vlaanderen trakteerden op een optreden. Ook opvolgster Karolien Debecker die vanaf september een nieuw dagelijks programma zal presenteren op Radio 1 was van de partij. " We brengen met deze ronde door Vlaanderen samen een eerbetoon aan de luisteraars die de voorbije jaren meewerkten aan Hautekiet", aldus Debecker en Hautekiet.





"We verbinden vijf Vlaamse steden met de fiets. Een peloton trekt een spoor van stad naar stad, via fietssnelwegen en -knooppunten die de toon zetten voor de toekomstige mobiliteit in Vlaanderen." (BMK)