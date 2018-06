Cycling Vlaanderen organiseert opnieuw Vlaams-Brabant Cycling Classic 28 juni 2018

De Vlaams-Brabant Cycling Classic vindt op zaterdag 30 juni opnieuw plaats aan het wielercentrum Vlaams-Brabant in de Hertogstraat 203 in Heverlee.





De kidstocht is 25 km lang, inschrijven kan er tussen 9.30 en 10.45 uur. De begeleide start is er om 11 uur. Voor de familietocht van 35 km moet er ingeschreven worden tussen 9 en 14 uur, voor de licht heuvelachtige rit van 60 km tussen 8 en 12 uur, voor de heuvelachtige rit van 90 km tussen 7 en 10 uur en voor de zeer heuvelachtige rit van 120 km tussen 7 en 9 uur.





De heuvelende ritten lopen door het Hagelandse zoals Tielt-Winge en Oplinter. Het is een organisatie van Cycling Vlaanderen.





Meer informatie op www.vlaamsbrabantcyclingclassic.be (SVDL)