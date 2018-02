Cursisten kraamzorg gaan aan de slag 15 februari 2018

02u35 0

Aan het CVO VTI Leuven kan je voortaan terecht voor een nieuwe opleiding tot kraamverzorgende. Daarmee speelt het centrum in op het steeds korter verblijf in het ziekenhuis na de bevalling. "De cursisten volgen alleen les of stage op vrijdag", aldus Karolien de Ridder. "Zo wordt het mogelijk om de opleiding te combineren met een job." De cursisten waren alvast enthousiast op hun eerste lesdag in Tienen. Het ondersteunen van gezinnen tijdens de kraamperiode is dan ook een heel bijzondere ervaring. Wie meer info wil over de nieuwe opleiding, kan terecht op www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs.





(VDT)