Crossers Baestaens en Dejonghe met vraagtekens naar BK 19 juli 2018

02u48 0 Leuven Ploegmaats bij Team Vinnie, rijdend onder de licentie van de Koninklijke Stoemperclub Leuven, Len Dejonghe uit Wilsele en Vincent Baestaens maken zich op voor het BK mountainbike in Westouter. Waar Dejonghe start bij de junioren, doet Baestaens een gooi naar een goede prestatie bij de elite.

Mountainbike

Baestaens kwam voorbije week terug van hoogtestage in Livigno. Dejonghe ging normaal in Oostenrijk trainen, maar dat ging niet door. Nu is het vizier van beiden gericht op Westouter.





"De hoogtestage was heel leuk, ik legde er vele kilometers af maar het was me er niet te doen om de intensiteit. Dit was iets tussendoor in de richting van de veldritwinter. Ik kwam heel goed uit die stage komen en dat kan al zijn gevolgen hebben op het BK, dat kan even goed tegenvallen gezien het te vroeg is na die stage. Op een goede dag weer ik niet waar ik zal staan of wat er te verwachten valt", verklaart Baestaens. "Len is heel goed bezig, zowel op de weg als op de mountainbike, en behaalt er zeer mooie resultaten. Hij kwam nog maar weinig tegen de Belgische mountainbiketop uit. Ik ben benieuwd naar zijn wedstrijd en zie hem er toch wel ver komen." (SVDL)