Creatieve jongeren tonen moderne kostuums met erfgoedtintje 04 mei 2018

Zes Leuvense jongeren presenteerden tijdens Erfgoeddag in Leuven een eigen, hedendaags kostuum met een erfgoedtintje. Een half jaar lang werkten Luna Goiris (19), June Adams (20), Isabeau Desmet (19), Kaat Uytterhoeven (19), Moranne Van Oers (26) en Stefanie Van der Sypt (23) aan een eigen ontwerp. Daarvoor baseerden ze zich op een van de vele verhalen die schuilgaan achter de beelden op de historische stadhuisgevel. Het initiatief kadert in 'Kostuum in LAB', een nieuw project om jong Leuven warm te maken voor de rijke stadsgeschiedenis.





(SPK)