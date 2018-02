Convento Music in Sint-Geertruikerk 20 februari 2018

Convento Music en Artes Gertrudis organiseren op zaterdag 3 maart het concert 'Drieportretten: Purcell - Händel - Bach' in de Sint-Geertruikerk in de Halfmaartstraat in Leuven. Contratenor Pieter De Praetere brengt een programma rond de topcomponisten Henry Purcell, Georg Friedrich Händel en Johann Sebastian Bach. Hij wordt begeleid door het barokensemble Musica Gloria van Beniamino Paganini. "Het concert wordt een reis door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Op hun tocht ontmoeten de uitvoerders drie barokcomponisten die hen van wereldlijke naar geestelijke barokmuziek brengen", zegt Stéphane Godfroid van Convento. "We sluiten het concert af met 'Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust', de louterende solo-cantate die besluitvol de rekening vereffent met het aardse leven." Start om 20 uur. Tickets kosten 32 euro. (BMK)