Controles op rijden onder invloed en gordeldracht in maart 02 maart 2018

De politiediensten controleren in maart extra op rijden onder invloed en op gordeldracht in Vlaams-Brabant. Deze controles op de gordel zijn een onderdeel van de campagne 'Bij mij ben je veilig' waarmee de provincie sensibiliseert om de gordel te dragen. "Om het aantal verkeersslachtoffers nog verder te doen dalen worden in Vlaams-Brabant, in samenwerking met de lokale en federale politiediensten, tijdens zes maanden per jaar provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Wie rijdt onder invloed van alcohol is minder stuurvaardig, reageert trager en kan risico's minder goed inschatten. Daardoor verhoogt het risico op een ongeval. Bij 12,5% van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2016 in Vlaams-Brabant voordeden was er sprake van alcoholmisbruik. Met de campagne 'Bij mij ben je veilig' stimuleert de provincie Vlaams-Brabant om zowel voorin als achteraan in de wagen de gordel te dragen. In 2017 werden 172.322 voertuigen gecontroleerd door de lokale en federale politiediensten. Zij hebben 69.446 ademtesten uitgevoerd. Daarvan waren er 1536 alerte ademtesten en 2063 positieve ademtesten. Dit komt overeen met 2% overtreders.