Contiusorgel verhuist naar Sint-Michielskerk 24 januari 2018

02u25 0 Leuven Het unieke Contiusorgel verhuist van de Predikherenkerk naar de Sint-Michielskerk in de Naamsestraat. Een aannemer is intussen al begonnen met de verbouwingen aan het doksaal en het portiek om die verhuis mogelijk te maken.

De Sint-Michielskerk in de Naamsestraat moet in de nabije toekomst een rol gaan spelen als Vredeskerk en onthaalruimte voor culturele activiteiten, concerten en Bach-festivals. Om dat mogelijk te maken, zitten er heel wat verbouwingen aan te komen. "De werkzaamheden aan het doksaal en het portiek van de ingang zijn zopas begonnen", zegt schepen Dirk Vansina (CD&V). "Die zullen begin mei afgerond zijn. De stad Leuven en de kerkfabriek staan financieel in voor deze verbouwingen, met het oog op de installatie van het langverwachte Contiusorgel. Dat krijgt, als bijzonder waardevol muziekinstrument, een belangrijke rol in dit nieuwe hoofdstuk voor de Sint-Michielskerk. Prof. David Burn zal als titularis van het orgel in de Sint-Michielsparochie geregeld artiestenmissen spelen in de zondagsvieringen."





Info- en ticketbalie

Voorts komt er in de kerk ook een infobalie voor toeristen, die ook dienst zal doen als ticketbalie voor concerten. "We maken ook een doorsteek naar het parochiecentrum om concertgangers een sanitaire ruimte te bieden. Aansluitend op de werkzaamheden verhuist het Contiusorgel van de Predikherenkerk naar de Sint-Michielskerk. Het Contiusorgel, waarvan de Contiusstichting de bouw begeleid en gefinancierd heeft, zal de eerste noten wel pas eind dit jaar laten horen. Een jaar later zal dan het eerste Bach-festival plaatsvinden in de kerk." (BMK)