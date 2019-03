Consultancybedrijf AE is tweede beste Belgische werkplek ADPW

20 maart 2019

Het Leuvense consultancybedrijf AE Architects for Business & ICT werd in het Brusselse Docks Dome verkozen tot tweede beste werkplek van 2019 voor Belgische bedrijven met minder dan 500 werknemers. Al sinds 2011 mag het Leuvense AE, een consultancybedrijf in digitale transformatie, zich jaar na jaar een Great Place To Work (GPTW) noemen. Voor 2019 haalde het bedrijf zopas de tweede plaats. “Fantastisch om weer zo’n mooi resultaat te behalen”, aldus AE HR Director Luc De Bodt. “Wij zien dit echter als meer dan een kers op de taart. Voor ons is dit een werkinstrument. Zo kunnen we ons vizier telkens weer scherp zetten en verder bouwen aan onze toekomst, want we zijn altijd op zoek naar verbetering”, melt De Bodt.

Feedbackcultuur

Concreet gaat AE gericht aan de slag met de zeer uitgebreide feedback die ze krijgen van Vlerick Business School, die in België partner is van het wereldwijde instituut GPTW. Elk jaar voert Vlerick bij deelnemende bedrijven een onderzoek uit, bestaande uit twee delen. Een medewerkersbevraging die anoniem gebeurt en een dossier waarin best practices vanuit HR worden aangetoond.

“Die feedback van onze mensen nemen we heel serieus: we willen in kaart brengen in welke mate die medewerkers vertrouwen hebben in de mensen voor wie ze werken, trots zijn op wat ze doen en samen plezier beleven op de werkvloer”, aldus De Bodt. “Deze samenhorigheid of camaraderie is onze grootste troef”, klinkt het nog.