Condooms en cosmetica gestolen uit apotheek

De verdachte brak de deur van de omheining aan de achterzijde van het pand open en vervolgens ook een raam op de eerste verdieping. De ganse winkel werd doorzocht. Er werden allerlei zaken gestolen waaronder condooms en cosmetica. Ook werd er geld gestolen. Het gerechtelijk labo werd verwittigd voor sporenonderzoek. (ADPW)