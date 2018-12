Concert Willem Vermandere voor restauratie abdij Bart Mertens

27 december 2018

11u00 0 Leuven Willem Vermandere geeft op donderdag 21 februari een concert in de abdij van Keizersberg in Leuven. De opbrengst van het concert gaat naar de restauratie van de abdij.

Willem Vermandere (1940) is een artistieke duizendpoot. Als zanger zingt hij in het West-Vlaams en bekendheid geniet hij vooral door nummers als ‘Laat mie maar lopen’, ‘Bange Blankeman’, ‘Duizend Soldaten’ en ‘La Belle Rosselle’. Om het met zijn eigen woorden te zeggen: “Een goede singer-songwriter schrijft over wat er in de wereld omgaat. Hij moet iets verwoorden, iets verklanken wat collectief aan de gang is.” Behalve een schitterende muzikant en dichter is Willem Vermandere ook een meester in het aanvoelen van de polsslag van onze tijd. Het is net die extra dimensie die zijn optredens zo bijzonder maken.

Bezinning

Op algemeen verzoek komt Willem Vermandere opnieuw naar de abdij van Keizersberg in Leuven voor een sfeervol optreden met zijn groep. Vermandere komt naar eigen zeggen ook graag op bezinning in de abdij aan de Mechelsestraat in Leuven. Ook organisator Davidsfonds is kind aan huis in de abdij van Keizersberg. De opbrengst van het optreden gaat dan ook naar de restauratie van de abdij Keizersberg. Een ticket kost 20 euro voor leden van het Davidsfonds. Niet leden betalen 25 euro. Meer info: https://www.ticketkantoor.nl/shop/wvermandere