Concert voor restauratie abdij van Vlierbeek Bart Mertens

22 november 2018

17u55 0 Leuven Trefpunt Vlierbeek VZW organiseert het ‘Rond-de-Restauratie-concert’ in samenwerking met 30CC. De opbrengst gaat integraal naar de verdere restauratie van de abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo.

“Op zondag 16 december om 15 uur nodigen we Reinoud Van Mechelen (tenor) en A Nocte Temporis uit. Dit wordt weer een concert van topniveau”, zegt Hans Smeyers. “Samen met zijn ensemble A Nocte Temporis koos Reinoud Van Mechelen twee prachtige kerstpastorales van Marc-Antoine Charpentier. Het zijn eenvoudige verhalen waarin de engelen de herders aansporen om het pasgeboren goddelijke kind te gaan eren. Charpentier leerde het klappen van de zweep in Italië maar ontwikkelde al snel zijn eigen stijl. Heel persoonlijk en levendig maar toch op en top Frans door de typische grandeur en gewichtigheid.”

Kaarten koop je best vooraf “In den Rozenkrans”, abdij Vlierbeek 14 in Kessel-Lo (16 euro/min 26 en plus 65: 15 euro) want meestal is het kerstconcert uitverkocht.