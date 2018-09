Competie voor OHL World Team 07 september 2018

Na een jaartje stevig zwoegen is het eindelijk zo ver. Het OHL World Team start vanaf officieel vanaf zondag 9 september met competitievoetbal. De meerderheid van de recente groep vluchtelingen die in Leuven terechtkwam, waren mannen tussen 19 en 35 jaar. In samenwerking met OHL, OCMW en de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven, bood de stad voor deze groep ook voetbaltrainingen aan en met succes.





(SVDL)