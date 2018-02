Compensatie voor onbereikbare garage 23 februari 2018

Fractieleider voor Open Vld en kandidaat-burgemeester Rik Daems pleit voor een compensatie voor buurtbewoners tijdens wegenwerkzaamheden. Volgens Daems valt het geregeld voor dat Leuvenaars bijvoorbeeld niet aan hun eigen garage geraken door werken. "Ik stel voor dat we die mensen vrij laten parkeren als compensatie", aldus Rik Daems. "Infrastructuurwerken in een stedelijke omgeving hebben vaak tot gevolg dat inwoners voor een bepaalde tijd geen toegang hebben tot hun garage of garagebox. De betrokken inwoners van de stad moeten dan maar elders in de buurt parkeren, uiteraard aan de geldende tarieven. Tegelijkertijd blijft de kost voor de garage wel gelden, ondanks de onbereikbaarheid. Betalen voor je onbereikbare garage en betalen voor een alternatief in de buurt is simpelweg niet eerlijk. De stad Leuven zou een 'geste' mogen doen in dergelijke gevallen. Ik leg dit voorstel binnenkort voor aan de Leuvense gemeenteraad." (BMK)





politiek