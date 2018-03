Commanderij Leuven viert 40-jarig bestaan 30 maart 2018

Commanderij Leuven vierde onlangs zijn 40-jarig bestaan. De degustatievereniging van en voor Leuvense wijnproevers, die werd opgericht in 1978 en is aangesloten bij de Vlaamse Wijngilde, telt 55 leden. Vier grootmeester-wijnproevers van het eerste uur zijn nog steeds actief: erevoorzitter Theo Vermeulen, wijnmeester Vivant De Bondt, Ingrid De Putter en Jacqueline Govaerts. De kernactiviteit van Commanderij Leuven is het organiseren van een aantal degustaties die in het teken van een druivensoort, regio of domein staan. Het samen proeven en het bijleren over wijnen staat daarbij ook in het 40ste werkings- jaar centraal. Meer info: www.commanderijleuven. be.





