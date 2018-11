Comac verstoort Raad van Bestuur KUL Bart Mertens

27 november 2018

18u05 0 Leuven Comac Leuven, de studentenbeweging van de PVDA, voerde actie aan de Raad van Bestuur van de KU Leuven. Een tiental studenten verstoorden het begin van de vergadering door -gekleed in witte pakken- geld gedrenkt in olie de lucht in te gooien. Kop van jut is Herman Daems, voorzitter van de Raad van Bestuur van de KU Leuven en ook voorzitter van de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis.

“BNP Paribas Fortis is de grootste Belgische investeerder in fossiele brandstoffen die zoals geweten de oorzaak vormen van de klimaatverandering”, aldus Sander Claessens, voorzitter van Comac Leuven. Dat BNP Paribas Fortis ook enkele duurzame projecten heeft lopen doet volgens Claessens niets af aan de essentie van de zaak. “Het is niet omdat een alcoholverslaafde ook water drinkt dat hij plots gezond is. Om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden te houden moet het grootste deel van de gekende reserves onder de grond blijven”, stelt Claessens.

Belangenvermenging

Volgens Comac is het mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur onverenigbaar met het feit dat duurzaamheid één van de vijf krachtlijnen is van het strategische plan van de universiteit. Ze spreken dan ook over belangenvermenging. “Wij vinden dat Herman Daems moet kiezen: voorzitter blijven van de Raad van Bestuur van de KU Leuven of voorzitter blijven van de Belgische afdeling van BNP Paribas Fortis. Je kan niet tegelijkertijd rijden voor het het klimaat en voor een op vervuiling terende bank”, besluit Comac.