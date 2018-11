Coiffure Vidal bestaat 40 jaar Bart Mertens

12 november 2018

14u40 0 Leuven Coiffure Vidal in Kessel-Lo viert dit jaar het 40-jarig bestaan van de bekende kapperszaak op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Uitbater Paul Vidal begon in 1978 met Coiffure Vidal en kon altijd rekenen op het talent van zijn echtgenote Bea om de zaak uit te bouwen.

Voor Paul Vidal begon zijn verhaal als kapper aan het Instituut Anneesen. Niet veel later begon hij samen met zijn vrouw Bea in 1978 met Coiffure Vidal. “Het kapsalon groeide de afgelopen 40 jaar uit tot een referentie in Kessel-Lo en daarbuiten. Ik ben fier op mijn ouders”, aldus zoon Nico Vidal.

Brulage-techniek

Tot op vandaag blijven Paul en Bea vernieuwen maar ze beheersen ook nog de klassieke technieken. Op die manier vormen ze een topduo voor jong en oud. Paul mikt naar eigen zeggen op kapsels die je gezicht doen schitteren en heeft een voorliefde voor haarvlechten. “Dat zit in mijn hart. Ik beheers ook de Brulage-techniek. Die techniek wordt gebruikt om beschadigd haar op te frissen. We draaien strakke lokken haar samen om de gespleten eindjes bloot te leggen en gaan ze dan met een kleine vlam wegwerken. Specialistenwerk maar het is zeker de moeite waard. Dankzij de Brulage-techniek kunnen we lange lokken lang houden en haarbeschadiging intomen”, klinkt het. Bea is dan weer gespecialiseerd in het kleuren van haar. Eén ding is zeker: Coiffure Vidal is een instituut in Kessel-Lo en ver daarbuiten. “Ik hoop dat mijn ouders nog lang mogen genieten in hun kapperszaak”, besluit Nico Vidal.