Coely vervolledigt affiche Groot Verlof ORGANISATIE KIEST MEER DAN OOIT VOOR EIGEN ARTIESTEN ANDREAS DE PRYCKER

12 juli 2018

02u31 2 Leuven De affiche van Het Groot Verlof is rond. "Coely is de laatste naam die aan de affiche werd toegevoegd. Zij zal op 11 augustus op Half Oogst naar de Oude Markt komen, samen met Stikstof en TheColorGrey", vertelt Kris Peeters van Leuvenement.

"We zijn zeer trots dat we weer zo'n sterk programma kunnen voorstellen", zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V). "Uiteraard zijn de grote namen de blikvangers, maar we blijven het belangrijk vinden om ook een zo divers mogelijk muzikaal aanbod te brengen van de strafste dj's op de Vismarkt tot gezellige luistermuziek op het Hogeschoolplein. Dat artiesten en bands uit eigen stad een kans krijgen op de podia van Het Groot Verlof blijft ook belangrijk: 30% van de affiche is van Leuvense origine."





Funky

De Belgische Coely werd als laatste naam aan de affiche toegevoegd. "Zo funky en zomers als bij Coely krijg je hiphop zelden opgediend. Ze combineert onweerstaanbare soul en r&b met withete raps, rake beats én met een attitude om 'u' tegen te zeggen. Het leverde al catchy singles zoals 'Ain't chasing pavements' en 'My Tomorrow' op en voorprogramma's bij Kendrick Lamar, Kanye West en De La Soul", vertelt Kris Peeters van Leuvenement.





Coely mag dan in Antwerpen geboren zijn, Het Groot Verlof kiest dit jaar meer dan ooit voor Leuvense bands en artiesten. "Want al dat muzikale talent dat onze stad herbergt, verdient een podium krijgen. Negen artiesten of bands van eigen kweek komen uw dansbenen respectievelijk nekspieren testen", geeft de organisatie mee. Van gevestigde waarden als Discobar Galaxie en Tom Helsen tot jonge wolven als Major of Rockvonk-winnaars She Bad: ze krijgen allemaal hun plaats in de line-up van Het Groot Verlof.





Morgen van start

Het Groot Verlof start morgen met de eerste Beleuvenissen. Tom Helsen en Ozark Henry komen dan naar de Oude Markt, Slongs en Major naar de Grote, terwijl Discobar Galaxie en Spik & Span de Vismarkt in vuur en vlam zullen zetten. IALMA en festa! komt naar het Hogeschoolplein, Blaas of Glory naar het de Layensplein. Ook de twee vrijdagen nadien staan er nog Beleuvenissen op het programma. Zondag 5 augustus vindt de culinaire topper Hapje Tapje plaats. Een week later is het dan weer Half Oogst. Ook evenementen als Leuven Zingt, Piknik Musik en M-idzomer vallen onder Het Groot Verlof. Meer info op de website www.leuven.be/sub/groot-verlof.