Clubleden RSC Heverlee verwelkomen zilveren Bart Swings 27 februari 2018

Het was gisteren een bijzondere dag voor skateclub RSC Heverlee. Een delegatie van clubleden zakte af naar het Centraal Station in Antwerpen om clublid en zilveren medaillewinnaar Bart Swings om 21.30 uur te verwelkomen op Belgische bodem. "Dat moesten we uiteraard doen na de topprestatie van Bart. Hij is al heel zijn leven lid van onze club en rijdt ook nog wedstrijden voor ons. Zijn zilveren medaille op het ijs is ongetwijfeld het hoogtepunt in zijn carrière maar ook voor onze club is zijn historische prestatie belangrijk. We slaagden erin een mooie delegatie te verzamelen om onze held te verwelkomen. Uiteraard is onze delegatie minder groot dan de bussen vol met supporters in andere sporten zoals veldrijden en wielrennen maar dat maakt ons enthousiasme niet minder groot. Bart Swings heeft ook niet echt een supportersclub maar wie weet, komt dat nog na deze zilveren medaille", zegt Philippe Persoons, voorzitter van RSC Heverlee. (BMK)