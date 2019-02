Cleantechbedrijven makkelijker naar China…dankzij provincie Bart Mertens

24 februari 2019

12u45 0 Leuven Een nieuw project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant maakt het voor Vlaamse cleantechbedrijven gemakkelijker om het economisch potentieel van de Chinese markt te ontdekken.

Veel Vlaamse cleantechbedrijven zijn jonge maar innovatieve bedrijven. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen ze hun innovaties breder uitdragen en versterken ze Vlaanderen als innovatieve regio. Dat is de visie van de Vlaamse provincies. Ook in Vlaams-Brabant wordt er werk gemaakt van de internationale promotie van de Vlaamse expertise. Voor veel kmo’s is China immers nog te onbekend en een moeilijk te betreden terrein.

Chengdu

Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant, maakt nu concreet werk van meer internationalisering dankzij het gezamenlijke project van de Vlaamse provincies. In Vlaams-Brabant wordt vooral ingezet op de Chinese stad Chengdu “Sinds 2011 is Vlaams-Brabant verzusterd met de innovatieve Chinese miljoenenstad Chengdu (provincie Sichuan). Dit partnerschap biedt een bevoorrechte toegang tot China en leidt tot uitwisseling en samenwerking. De provincie werkt samen met ‘smart city’ Chengdu op vijf thema’s: buitenlandse investeringen, de vijf clusters van Smart Hub Vlaams-Brabant (health, logistics, food, cleantech & creativity), people-to-people uitwisseling, erfgoed en partnerschappen met lokale besturen.”