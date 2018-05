Cirkus in Beweging ontwikkelt speciale circusbakfiets 17 mei 2018

Cirkus in Beweging blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Voor die verjaardag heeft het circus in samenwerking met het Leuvense circusfestival CIRKL een unieke circusbakfiets ontwikkeld.





De elektrisch aangedreven driewieler toerde afgelopen zondag al rond tijdens de opening van het Blauwputplein naast Hal 5. Hij baant zich dezer dagen een weg door de Leuvense straten als een hedendaagse circushuifkar volgestouwd met allerhande circusattributen, klaar om waar dan ook een heuse pop-up circusworkshop of circusact tevoorschijn te toveren.





Komend weekend wordt de circusbakfiets aan het grote publiek voorgesteld en is hij te bewonderen in het Sluispark tijdens CIRKL, het Leuvense circusfestival. "Voor circus is er over het algemeen veel materiaal nodig", zegt Stef Langmans van Cirkus in Beweging. "Denk maar aan jongleermateriaal, evenwichtsballen en -tonnen, rolla bolla's, eenwielers, stelten en een pistedoek. Het is niet evident om dat allemaal in één bakfiets te krijgen. Daarom hebben we een speciaal model besteld, dat door enkele vakmensen 'circus-proof' werd gemaakt. Hij kan bovendien worden omgebouwd tot een klein podium voor optredens en demonstraties." (ADPW)