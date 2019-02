Circusvrouw Rika Taeymans moest er even op wachten maar nu krijgt ze welverdiende erkenning... Ook jazzmuzikant Cyrille Obermüller krijgt cultuurprijs Bart Mertens

04 februari 2019

10u45 0 Leuven Jazzmuzikant Cyrille Obermüller en Rika Taeymans (Cirkus in Beweging) slepen de Leuvense Cultuurprijzen 2018 in de wacht. Obermüller gaat met de Prijs voor Beloftevol Talent 2018 aan de haal. Circusvrouw Rika Taeymans kreeg de Prijs voor Culturele Verdienste 2018 van schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

De jury, samengesteld uit experten uit verschillende culturele disciplines, liet haar oog vallen op jazzmuzikant Cyrille Obermüller. “Met de Prijs voor Beloftevol Talent wil Leuven veelbelovend en fris talent uit de stad helpen de vlucht vooruit te nemen. De prijs is niet louter symbolisch want de laureaat krijgt extra speelkansen in de stad, samen met een geldsom van 3000 euro”, licht Denise Vandevoort (sp.a) toe.

Vaste waarde

“De Prijs voor Culturele Verdienste wordt dan weer uitgereikt aan een persoon of organisatie die de afgelopen jaren veel betekende voor het Leuvense culturele veld, een lifetime achievement award zeg maar”, gaat Denise Vandevoort verder. “Stad Leuven zet hiermee een vaste waarde in de bloemen en onderstreept haar dankbaarheid voor de geleverde inspanningen. Uit die selectie kwam Rika Taeymans als terechte winnaar. Sinds 1993 is Rika Taeymans de drijvende kracht achter Cirkus in Beweging, de grootste circusschool in Vlaanderen en één van de grootsten in Europa.”