Circusfestival CIRKL zet centrum voor derde jaar op rij op stelten

04 april 2019

Voor het derde jaar op rij vindt in de binnenstad het circusfestival CIRKL plaats. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 mei kan je de acrobaten aan het werk zien. CIRKL verbreedt én verdiept. Het zet enerzijds meer in op voorstellingen die verder gaan dan puur circus. Anderzijds trekt CIRKL 2019 de lijn van de vorige edities door met een grote focus op jong talent, prille producties en beloftevolle gezelschappen.

In 2017 ontstond CIRKL, Circusfestival Leuven uit een jarenlange traditie van indrukwekkende circusfestivals. Het festival was meteen een schot in de roos. Het volledige programma en tickets zijn terug te vinden via www.cirklcircus.be.