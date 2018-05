Circusfestival bekoort 9.000 liefhebbers 22 mei 2018

De tweede editie van het Leuvens Circusfestival CIRKL heeft 9.000 toeschouwers gestrikt. Er waren professionele voorstellingen van de leerlingen van de Leuvense Circusschool, onder andere aan het Sluispark en het Victor Broosplein. Het circusfestival had ruim 45 acts, zoals koorddansen en luchtacrobatiek. Op de opendeurdag van Cirkus in Beweging kwamen 500 jonge leden hun kunsten presenteren. "Vorig jaar zaten we aan 8.000 belangstellenden, nu aan 9.000", vertelt festivalcoördinator Jonas Van Soom. "We staan nu op meerdere locaties, ik ben blij over de manier hoe dit festival zich in de stad heeft 'geplant'."





(SVDL)