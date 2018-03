Circus tijdens CIRKL 31 maart 2018

Circusfestival CIRKL is toe aan de tweede editie. Van 18 tot 20 mei staat circus centraal aan de Vaartkom. "De eerste editie lokte het festival zo'n 8.000 bezoekers", zegt festivalcoördinator Jonas Van Soom van 30CC. "We zijn er opnieuw in geslaagd gezelschappen en artiesten van wereldklasse naar Leuven te halen. Ik denk bijvoorbeeld aan Ockham's Razor." Schepen Denise Vandevoort (sp.a) is alvast fan. "CIRKL is een circusfeest voor een breed publiek. Ik zie het als een werf voor circuskunsten. Het is ook het enige circusfestival in Vlaams-Brabant met een bovenlokale uitstraling." Meer info: www.cirklcircus.be (BMK)