Cipiers Leuven-Centraal leggen morgen werk neer uit protest tegen personeelstekort

15 maart 2019

19u22

De cipiers van Leuven-Centraal leggen morgen het werk neer uit protest tegen het personeelstekort. "De directie heeft vandaag eenzijdig besloten om vleugel B te openen op zaterdag. Dit is een oorlogsverklaring", klinkt het bij de vakbonden. Door de maatregel zou er plaats zijn voor zo'n honderd extra gevangenen. "Maar dan is er te weinig bewakingspersoneel om de gevangenis veilig te laten functioneren."

Aanleiding voor de dreigende taal van de vakbonden: een mailtje van de directie om dit weekend vleugel B te openen. “Er zijn nog altijd acht mensen te weinig om naar behoren te kunnen werken”, zegt Filip Dudal, secretaris van ACV Openbare Diensten Gevangenissen.

“Ik heb het gevoel dat deze staking wordt uitgelokt door de directie. Ze weten dat de randvoorwaarden niet vervuld zijn. Vanaf zaterdag meegaan in dit verhaal is geen optie, want dan komt dat extra personeel er nooit.”

“Het kader voor Leuven-Centraal voorziet momenteel 192 voltijdse cipiers. Dat zou voldoende zijn indien iedereen aanwezig is. Er wordt echter geen rekening gehouden met ziektes en de verschillende verlofregelingen”, vult vakbondsman Hans Lemmens (ACOD) aan. “Volgens de directie zijn er gemiddeld 17 afwezigen, maar volgens ons mag je dat cijfer gerust verdubbelen.”

De bonden vragen dat er een praktische oefening wordt gemaakt om na te gaan hoe groot de tekorten precies zijn. “Op basis van een ruwe schatting vermoed ik dat het kader minstens met 10 procent moet aangevuld worden. Dit is niet alleen nodig voor de veiligheid, maar ook voor het behoud van de omkadering met het oog op de re-integratie.”

Vleugel B moest normaal gezien al een tijdje in gebruik genomen worden, maar bij een controle in het najaar van 2018 werd er schimmel vastgesteld en er waren problemen met de sloten. In die periode zaten er geen gedetineerden in de vleugel. Alle mankementen zijn intussen opgelost. “Maar het gebrek aan personeel niet”, stelt Dudal.

Tijdelijke contracten

“De gevangenis probeert alles op te lossen met Rosettacontracten (een halfjaarlijks contract na een opleiding van acht dagen, red.), maar dat is ook geen oplossing. Het is zaak om vast personeel te vinden, maar dat is niet eenvoudig. In de gevangenis werken is niet meteen het meest sexy beroep en deze problemen rond het gevangeniswezen helpen niet”, vindt Dudal.

De staking start morgen om 6 uur. “Hoelang ze zal duren, valt niet te voorspellen”, aldus Lemmens. De vakbonden waarschuwen er volgens hem al enkele jaren tevergeefs voor dat er met de opening van de nieuwe vleugel een personeelstekort dreigt. Omdat zowel de gevangenisdirectie als het hoofdbestuur van de Strafinrichtingen doof blijven voor hun verzuchtingen eisen de bonden een gesprek met het kabinet van Justitieminister Koen Geens.

Politie: “Onze taken lijden hieronder”

Na de opening van de nieuwe vleugel zal het aantal gedetineerden in eerste instantie op hetzelfde peil blijven. De vleugel wordt gevuld met een interne verschuiving van gevangenen. Maar volgens Lemmens is het de bedoeling om de vrijgekomen plaatsen vrij snel op te vullen met nieuwe gedetineerden.

De politie is alvast niet opgezet met de staking. “Onze reguliere taken lijden hieronder. Wij moeten mensen terugroepen uit verlof, anderen kunnen dan weer niet voor andere zaken ingezet worden”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.