Chef-kok Wim Janssens nieuwste toptransfer voor café Bardot 16 juli 2018

Café Bardot op de Oude Markt versterkt zich binnenkort met chef-kok Wim Janssens. Met die toptransfer wil het populaire café haar culinair concept op de kaart zetten in Leuven. Café Bardot is nog maar een maand open, maar de zaak is nu al goed op weg om een 'hotspot' te worden in het hart van de stad. Sinds de opening loopt het als een trein voor uitbaters Erik De Rop, Jan Vandenplas en Ben Boogers. Om die mooie evolutie nog te versterken, lanceert het trio een culinair concept onder leiding van niemand minder dan chef-kok Wim Janssens. Dat is opmerkelijk, want Janssens was de sterke man achter restaurant Beluga. Het pand van Beluga maakt deel uit van café Bardot en voor Wim Janssens is het dus een terugkeer naar het oude nest. "Dat klopt", zegt Wim Janssens. "Erik en ik kennen elkaar al een hele tijd. Ik kwam wel eens in café Orient dat nu is omgetoverd tot een stijlvolle zaak, aangevuld met de panden van café Intro en restaurant Beluga. We willen met veel ambitie een bijzondere culinaire beleving aanbieden aan de klanten."





Erik De Rop is alvast bijzonder tevreden dat Bardot Wim Janssens kon binnenhalen als toptransfer. "Het wordt iets heel bijzonder. We gaan niet voor de typische lunch of het avonddiner, maar een smaakvolle aanvulling op onze drankenkaart. Met het talent en de ervaring van Wim brengen we ons aanbod naar een nog hoger niveau." (BMK)