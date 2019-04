Chauffeur slechts lichtgewond na frontale botsing ADPW

11 april 2019

21u33 2

Aan de oprit van de E314 in Wilsele richting Aken zijn vanavond twee wagens op elkaar gebotst. Dat gebeurde toen de bestuurder van een Skoda de autostrade wilde oprijden, kwam hij in aanrijding met een andere wagen die rechtdoor wilde rijden in de richting van Kessel-Lo. Eén van de bestuurders werd lichtgewond afgevoerd met een schouderwonde. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om de signalisatie te verzorgen. Beide wagens moesten getakeld worden.