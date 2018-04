Chaos blijft uit op eerste dag van werken in Blijde Inkomststraat 24 april 2018

02u58 0 Leuven In de Blijde Inkomststraat, een belangrijke invalsweg, is de heraanleg start gegaan. Die werken kunnen verkeershinder veroorzaken, maar van enige chaos was gisteren alvast geen sprake.

De Blijde Inkomststraat wordt zowel door automobilisten als fietsers druk gebezigd, al zal de verkeersas in de directe toekomt een pak minder verkeer te slikken krijgen. Dat kan ook niet anders, want de straat wordt heraangelegd. Naast een nieuw wegdek komt er ook een fietspad van twee meter breed.





Gisteren gingen de werkzaamheden van start, maar verkeerschaos bleef uit. Uiteraard werden de nodige omleidingen ingevoerd voor de heraanleg, die in twee fases uitgevoerd wordt. Vanaf 8 mei zouden de fietsers, die normaal dagelijks met zo'n 3.000 zijn, gebruik kunnen maken van het brede fietspad.





Omleiding

"We proberen de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). "In de eerste fase wordt er gewerkt tussen de Ravenstraat en de Burgemeesterstraat. Het verkeer volgt tot en met 27 april een omleiding via de Burgemeesterstraat, de Bogaardenstraat en de Ravenstraat. In de Maria Theresiastraat geldt er tussen de Bogaardenstraat en de Tiensestraat tijdelijk tweerichtingsverkeer. Tussen 2 en 8 mei gaat fase twee van start, en dan wordt het deel tussen de Burgemeestersstraat en de Tiensepoort aangepakt. De omleiding gaat via de Tiensevest, de Dagobertstraat en de Burgemeesterstraat."





(BMK)