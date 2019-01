Centrum Geestelijke Gezondheidszorg krijgt 396.000 euro Bart Mertens

15 januari 2019

16u55 0 Leuven De Vlaamse regering verdeelt meer dan 2,6 miljoen euro aan subsidies voor vzw’s in het kader van de Vlaamse jeugdhulp. Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) is tevreden dat ook Leuven deelt in deze middelen. Het gaat welgeteld om 396.000 euro.

Het Leuvense Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost biedt ambulante hulp aan kinderen met psychologische moeilijkheden. Dat doen ze onder andere in Leuven, Aarschot, Diest, Sterrebeek en Tienen van waaruit ze hun werking uitgebouwd hebben in de omliggende gemeenten. Deze organisatie krijgt nu een extra subsidie van 396.000 euro van de Vlaamse regering.

Gebroken been

“Snel hulp krijgen als je een probleem hebt met je geestelijke gezondheid moet even gemakkelijk zijn als je gebroken been in een plaaster laten leggen. Deze centen kunnen daarin een verschil maken”, zegt Lorin Parys, N-VA-volksvertegenwoordiger uit Leuven. “Deze subsidie kadert binnen een beleid waar de Vlaamse Regering extra netwerken opzet zodat kinderen, jongeren en de gezinnen snel en flexibel ondersteund kunnen worden in plaats van op een wachtlijst geplaats te belanden. Zo zullen zij ook geen beroep moeten doen op de crisisnetwerken. De bedoeling is om zo de druk om de sector van het jongerenwelzijn in Vlaams-Brabant te verlichten.”